O shopping estava fechado no momento em que o segurança encontrou o artefato que parecia um explosivo

Um segurança do Shopping Estação, na Região Norte de BH, acionou a polícia ao encontrar um objeto que aparentava ser uma bomba na noite desse domingo (8/12). A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foram até o local, isolaram a área e constataram que não havia carga detonante no artefato.





De acordo com o boletim de ocorrência, o segurança encontrou a “falsa” bomba nas escadas entre os andares G4 e o G5. Pela semelhança do objeto com um artefato explosivo, acionou a Polícia Militar, que mobilizou o Bope.





A “falsa” bomba foi recolhida e vai passar por outras análises.





“O shopping informa que isolou a área e acionou a Polícia Militar. Policiais do Esquadrão Antibombas da corporação constataram que o objeto se tratava de um simulacro. O shopping, que estava fechado na ocasião, informa que segue colaborando com as investigações”, informou o centro de compras por meio de nota.

