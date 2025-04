Tarcísio diz que tarifaço cria oportunidade e elogia postura de Lula

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse nesta terça-feira (8/4) que o tarifaço promovido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cria oportunidades para a economia de São Paulo e que o governo Lula (PT) está lidando com o tema "como tem que ser".

"Entendo que as tarifas criam para nós oportunidades. Lógico que o americano está olhando o interesse dele. Isso desarruma um pouco o comércio internacional, mas a gente tem que saber aproveitar as oportunidades", disse Tarcísio.

O governador bolsonarista se declara apoiador de Trump e o vídeo em que usou o boné vermelho da campanha do presidente dos EUA foi lembrado nas redes sociais quando as tarifas foram anunciadas. O adereço trazia a frase de campanha do republicano Make America Great Again (faça os Estados Unidos grandes de novo).

Ele falou com a Folha de S.Paulo no Palácio dos Bandeirantes, na saída de um evento para promoção de rotas turísticas e comerciais do setor do café, cuja produção para exportação deu impulso à economia do estado a partir do século 19.

"A gente tem algumas coisas acontecendo no mundo: a fuga de empresas, a saída de empresas da China, uma sobretaxa muito forte dos Estados Unidos, Europa e Ásia. E isso cria uma oportunidade, sobretudo para a nossa agroindústria, porque é o tipo de indústria que a gente pode proporcionar uma substituição imediata", afirmou Tarcísio.

"Se a gente souber usar isso como oportunidade, vai ganhar muitos mercados. Na Europa, na Ásia, eu vejo que essa questão pode ser um catalisador do Acordo Mercosul-União Europeia. Então, a gente tem toda a oportunidade para tirar proveito dessa situação", disse.

Os Estados Unidos são o principal destino das mercadorias exportadas por São Paulo, um cenário diferente do país como um todo, que tem a China como principal parceiro comercial.

No ano passado, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, São Paulo exportou US$ 13,6 bilhões (R$ 76,2 bilhões) aos EUA, com destaque para aviões, equipamentos de engenharia, sucos de laranja e óleos combustíveis. Para a China, o total exportado foi de pouco mais de US$ 8,3 bilhões (R$ 46,5 bilhões).

O republicano determinou uma sobretaxa de 10% para as mercadorias brasileiras importadas, mesmo percentual de vizinhos latino-americanos como Argentina, Colômbia e Chile.

No caso de países do sudeste asiático, o percentual de impostos superou 30% e, nesta terça, a sobretaxa à China chegou a 104%.

"O Brasil pode ingressar no mercado americano, no mercado europeu, no mercado asiático", afirmou o governador.

Ele também disse avaliar que o governo Lula está lidando com o tema "com cautela" e "como tem que ser".

"Eu entendo que agora a gente tem que ver os próximos passos. De que maneira a gente vai estruturar o Brasil para ganhar corpo e espaço nesses mercados, porque, obviamente, foi um sinal de alerta para todo mundo", afirmou.

"Uma rodada de negociação, sem sombra de dúvida, vai se iniciar a partir de agora. Mas, se a gente estiver antenado, vamos conseguir aproveitar essas oportunidades que estão sendo abertas."

O governador afirmou ainda que o tarifaço era uma promessa de campanha de Trump. "Não tem nada diferente do que ele falou na campanha. Ele está fazendo exatamente o que prometeu. O que a gente tem que saber é como se posicionar e como aproveitar essas oportunidades", disse.

No evento sobre café, a equipe de Tarcísio defendeu práticas protecionistas para o produto agrícola paulista. O secretário de Turismo, Roberto de Lucena (Republicanos), defendeu que a população deveria procurar comprar, nos supermercados, cafés produzidos no estado.

O aumento do preço do produto é um dos símbolos da atual inflação dos alimentos, que vem trazendo preocupação ao governo Lula.