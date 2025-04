Câmara aprova que Bíblia seja usada como material paradidático nas escolas

O Projeto de Lei 825/2024 que prevê a leitura da Bíblia como recurso paradidático em escolas públicas e particulares de Belo Horizonte foi aprovado na Câmara Municipal nesta terça-feira (8/4).

"As histórias bíblicas utilizadas deverão auxiliar os projetos escolares de ensino correlatos nas áreas de história, literatura, ensino religioso, artes e filosofia, bem como outras atividades pedagógicas complementares pertinentes", afirma o projeto de autoria da vereadora Flávia Borja (DC).

A matéria foi aprovada com o apoio de 28 vereadores, enquanto 8 votaram contra. Apenas dois se abstiveram da votação.

O vereador Helton Junior (PSD), que destacou ter sido criado em uma família evangélica, afirmou ter receio de que projetos semelhantes, voltados a outras religiões, não recebam o mesmo apoio na Casa. Ele, inclusive, sugeriu que os parlamentares favoráveis à matéria também se manifestem em apoio a iniciativas de outras crenças.

"Queria propor esse desafio para a bancada mais conservadora. É importante que a gente tenha essa perspectiva para todas as religiões possíveis. Porque, do mesmo jeito que a gente pode ler a Bíblia, a gente pode ler a Torá, o Corão, o Livro de Mórmon, está tudo bem. Se a gente tiver boa vontade com as outras religiões, podemos votar junto com a leitura facultativa da Bíblia como recurso paradidático", pontuou.

Uma emenda de autoria do vereador Pedro Patrus (PT), que previa que "as atividades pedagógicas não poderão ter conotação religiosa e fica garantido os interesses e os direitos das crianças e adolescentes", foi derrubada por 25 votos.