Tarcísio defende anistia para golpistas e prisão para ladrão de celular

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), argumentou que as pessoas que foram presas em Brasília, em 8 de janeiro de 2023, por pedirem intervenção militar, quebrarem prédios na Praça dos Três Poderes e agredirem policiais, estavam conhecendo Brasília.

"Nós temos pessoas como a gente, caminhoneiros, cabeleireiras, pessoas simples, pessoas humildes que estavam lá vendo o que acontecia, conhecendo Brasília. Nós precisamos de anistia", afirmou o político bolsonarista.

Em seguida, ele argumentou que defende prisão para pessoas que cometeram outros crimes, mas não para os cometidos por apoiadores de Bolsonaro inconformados com a derrota do líder de extrema-direita.

"Eu quero prisão sim! Quero prisão para assaltante, para quem rouba celular, para quem invade terra, para quem invade propriedade privada, quero prisão para o corrupto. É para eles que a gente quer a prisão. A anistia para essas pessoas é o reencontro com a liberdade, com a justiça, com a esperança", disse.

Em tom de campanha, Tarcísio também mencionou os preços altos sobre alimentos e pediu a volta de Bolsonaro. O que, por hora, não deve acontecer, já que o ex-presidente foi condenado a oito anos de inelegibilidade pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Por ter usado prédio público para realizar um evento de campanha com representantes estrangeiros. A reunião ainda foi transmitida pela televisão pública, o que também é vedado pela legislação.

"Por que a inflação está tão cara? Por que vocês estão pagando caro no ovo, no feijão, no arroz? Se está tudo caro, volta Bolsonaro!", afirmou.

Tarcísio de Freitas é o nome mais forte para concorrer à presidência em 2026 pela direita. Entretanto, Bolsonaro ainda mantém o anúncio dele como principal nome do campo e vem fazendo comentários agridoces sobre o governador paulista.

Além de Tarcísio, os nomes dos governadores Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (União Brasil), Ratinho Júnior (PSD), do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) também são mencionados.