Nikolas sobre 'perdeu, mané' de Barroso: 'Fala de bandido'

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) discursou durante o ato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo (6/4), tecendo uma série de críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) pela condução dos julgamentos do atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023.

O parlamentar mineiro citou especificamente o ministro Alexandre de Moraes, a quem ele chamou de “covarde”, mas lembrou também da fala do presidente do STF, Luis Roberto Barroso, que após as eleições de 2022 respondeu uma importunação de bolsonaristas com a frase ‘perdeu, mané, não amola’.

“Para o debochado do ministro Barroso que falou ‘perdeu, mané’. Primeiro, isso é uma fala de bandido quando vai roubar alguém. O que você está querendo dizer com isso, Barroso? Que nas eleições de 2022 nós fomos assaltados? Se for isso, fica em paz, daqui um ano tem eleições de novo”, disse Nikolas.

A frase virou um símbolo depois que a cabeleireira Débora Rodrigues pichou a estátua “A Justiça”, que fica na frente do STF, com um batom, no dia 8 de janeiro de 2023. A mulher virou um ícone do bolsonarismo por ser julgada no Supremo, onde Moraes pediu 14 anos de prisão por crimes como golpe de Estado e associação criminosa armada.

Nikolas ainda fez um restante de discurso emocionado, citando passagens da bíblia e afirmando que estava em jejum e oração pelos condenados dos atos antidemocráticos. Ele encerrou ironizando os ministros do STF.

“Eles tem a toga, mas nós temos o povo. Eles tem a caneta, mas nós temos a voz. Eles mentem no escuro, mas a verdade é a luz. O Brasil sangra, mas não se ajoelha. O Brasil chora, mas não se cala. Enquanto houver povo, haverá esperança. Enquanto houver Bolsonaro, haverá esperança”, completou.