Marília Campos sobre Pacheco: "Sou rodriguista de carteirinha"

A prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), afirmou, neste domingo (6/4), que não tem pretensões de se candidatar ao governo de Minas Gerais e deve terminar o atual mandato. No entanto, para o Executivo estadual, Campos diz apoiar o senador Rodrigo Pacheco ou o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, ambos do PSD. “Eu sou uma rodriguista de carteirinha, mas eu acho que a gente tem que começar a pensar em alternativas, não só para governo, como também para Senado. E nesse sentido, acho que o Kalil tem que voltar em cena, disse.

“Nós não podemos entregar o nosso estado para as aventuras. Minas Gerais já sofreu muito, continua sofrendo, merece o governo e senadores que tenham compromisso com o nosso estado”, completou a prefeita.

Campos esteve no lançamento da pré-candidatura de Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara (SP), que ocorreu em Contagem, ao lado do deputado estadual e presidente estadual do PT, Cristiano Silveira, e do deputado federal Reginaldo Lopes (PT). Segundo apuração da reportagem, o grupo é a favor da reestruturação do partido e, internamente, se opõe aos aliados da ministra de relações institucionais e ex-presidente nacional da legenda, Gleisi Hoffmann. Edinho se apresenta como “candidato do Lula”.

Questionada sobre a amplitude de sua penetração em diferentes camadas sociais, a prefeita espera a abertura dos debates no partido de esquerda para outras camadas da população. “Na verdade, o PT sempre foi amplo, mas se estreitou no decorrer desse processo e eu defendo que o PT se abra para o diálogo com os mais pobres, com a classe média, com os empresários. Nós precisamos de desenvolvimento econômico com justiça social e precisamos também fortalecer a democracia no nosso país e para que isso ocorra, precisa dialogar”, afirmou.