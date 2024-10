SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A prefeita eleita pela cidade de Contagem (MG), Marília Aparecida Campos (PT), foi a mulher mais votada na corrida pelo executivo municipal. Ela recebeu, em números absolutos, 188.228 votos, totalizando 60,68% do total. O adversário, Júnio Amaral (PL), marcou 38,93%.





Esse será o quarto mandato da atual prefeita da cidade. A primeira vez no cargo foi no ano de 2004. Ela se reelegeu em 2008 e em 2020 foi ganhou a disputa novamente. Marília é psicóloga e presidiu o Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte e foi a primeira e única mulher a governar Contagem, quarto maior colégio eleitoral de Minas Gerais.





Em seus planos de governo, a prefeita fala em implementar o aluguel social e a moradia popular, incentivar o transporte a pé e de outros meios não poluentes, além de criar um programa de atendimento especial para animais.





Em termos proporcionais, considerando o eleitorado do município, a votação mais expressiva foi obtida por Neusa Maria Ribeiro (PP), eleita prefeita de Serra da Saudade (MG), com 1.084 votos, o equivalente a 91,84% do eleitorado.





Essa é a terceira vez da produtora agropecuária ocupando o cargo na cidade. Este ano, ela venceu Derli Donizete (Avante), que recebeu 8,37% dos votos. Seus outros dois mandatos tiveram início em 2008 e 2012.





A cidade é o município com a menor população do país de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Ela sucederá seu ex-marido, Alaôr Machado (PP), e dará continuidade a uma gestão que se alterna à frente do município há 24 anos. Desde 2001, eles se revezam no comando. Juntos, os dois agora irão somar oito mandatos à frente da cidade que fica na região centro-oeste de Minas Gerais, a cerca de 250 km de Belo Horizonte.