Fernanda Costa, filha de Beira-mar, foi eleita vereadora no estado do Rio

Fernanda Costa, filha do traficante Fernandinho Beira-Mar, foi eleita vereadora em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, com 7.355 votos, tornando-se a décima mais votada do município pelo MDB. Embora tenha garantido uma cadeira na Câmara Municipal, Fernanda carrega um histórico familiar e jurídico controverso, tendo sido condenada a quatro anos e dez meses de prisão por envolvimento com uma organização criminosa.

A condenação foi resultado da “Operação Epístolas”, deflagrada pelo Ministério Público Federal (MPF) em 2023. Segundo as investigações, Fernanda teria ajudado seu pai a enviar mensagens codificadas para membros do Comando Vermelho, facção liderada por Fernandinho Beira-Mar. As cartas em linguagem cifrada dificultavam a ação das autoridades. Mesmo negando as acusações, Fernanda foi condenada, mas permanece em liberdade enquanto recorre da sentença.



Esta é a segunda vez que Fernanda assume um cargo político. Eleita suplente em 2021, agora ela obteve um mandato completo, apesar das acusações que enfrenta. A vitória de Fernanda Costa reflete a complexa relação entre poder político e criminalidade em regiões vulneráveis como a Baixada Fluminense.



Luiz Fernando da Costa, conhecido como Fernandinho Beira-Mar, é um dos criminosos mais temidos do Brasil, com mais de 300 anos de condenações por crimes como tráfico de drogas, homicídios e organização criminosa. Nascido em Duque de Caxias, Beira-Mar construiu seu império no tráfico internacional, com alianças que incluem grupos como as FARC.



Mesmo preso desde 2001, ele continua a exercer influência no crime organizado, inclusive dentro dos presídios de segurança máxima.

Apesar de sua trajetória criminosa, em 2019, Beira-Mar surpreendeu ao concluir uma graduação em Teologia, mas permanece envolvido em esquemas criminosos recentes, como evidenciado na “Operação Epístolas”, que levou à condenação de sua filha.