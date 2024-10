No domingo (6/10), quase 1,4 milhões de eleitores foram às urnas em Belo Horizonte para votar. Em relação aos vereadores, os mais bem votados mostram a divisão política da capital: Pablo Almeida (PL) foi o mais votado, com 39.930 votos; Professora Marli (PP) foi a segunda, com 23.755; e Iza Lourença (Psol) foi a terceira, com 21.473 votos.

Ao Estado de Minas, Almeida e Lourença já falaram sobre quem irão apoiar no segundo turno das eleições para prefeito da capital, disputado entre Bruno Engler (PL) e Fuad Noman (PSD).

“A gente venceu uma batalha de maneira maravilhosa e, hoje, o vereador mais bem votado da história de elo Horizonte é um homem cristão, conservador e de direita. A gente venceu essa batalha, mas ainda temos uma guerra, que é o segundo turno, e vamos dar todo o apoio necessário para que o Bruno saia vencedor”, declarou Pablo.

Do lado oposto, Iza Lourença declara apoio, não a Fuad, mas à luta contra Engler. “Para derrotar o Bruno Engler, a gente não tem que pensar duas vezes. É um candidato que disse que não tomou a vacina, é totalmente alinhado com o Bolsonaro, e não pode governar Belo Horizonte, que hoje vive uma crise climática e não tem espaço para negacionista. A partir de hoje, eu estou em campanha para derrotar o Bruno Engler e pedir voto para o Fuad”, disse a vereadora.



Comemoração

Ambos ainda comemoraram o resultado das eleições. Pablo que, inclusive, bateu o recorde de Duda Salabert – que teve 37.613 em 2020 e concorreu à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) nessas eleições – agradeceu o apoio do deputado federal Nikolas Ferreira (PL), de quem já foi assessor.

“Estou muito feliz com o resultado, agradeço muito ao meu grupo político e ao apoio do Nikolas. Isso tudo seria impossível de acontecer, mas isso demonstra o quanto a força conservadora e a força dos cristãos em Belo Horizonte é grande. Nós estamos aqui lutando pelas bandeiras de Deus, Pátria, Família e Liberdade, e vamos continuar assim”, afirmou.

Iza, que já era vereadora, celebra o reconhecimento pelo seu trabalho, já que, nesta eleição, recebeu mais de 10 mil votos a mais que em sua primeira, em 2020, quando recebeu 7.771 votos.

“Fico muito feliz, porque acho que isso é fruto do reconhecimento do meu trabalho pela cidade de Belo Horizonte. Também comemoro a ampliação da bancada da esquerda da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que era o nosso grande objetivo nas eleições. Eu sempre mantive uma posição de independência em relação à Prefeitura e ao Fuad. Quando tinha coisas boas, eu estava junto, mas quando tinha coisas ruins, sempre organizei luta contra. Quero continuar tendo isso com o Fuad, e a questão agora é que, no segundo turno, o único debate possível é que o fascista, negacionista climático, não pode governar a nossa cidade”, disse ela.