Gleidson Azevedo (Novo) foi reeleito prefeito de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, com uma votação histórica neste domingo (6/10). Com 71,54% dos votos, ele é o segundo a conseguir a reeleição para o cargo majoritário em dois mandatos consecutivos.

O irmão do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) conquistou 83.298 votos nas urnas, contra 22.134 da única adversária, Laiz Soares (PSD). Em sua segunda disputa pela prefeitura do município polo da região, ela obteve 28,46% dos votos.

Ao todo, dos 171 mil eleitores aptos a votar, 131.033 compareceram às urnas. Deste total, 6.570 (5,01%) votaram em branco e outros 8.031 (6,13%) votaram nulo.

Votação expressiva

Gleidson é o prefeito mais bem votado da história de Divinópolis. Antes, a marca era do ex-prefeito Demetrius Pereira, eleito em 2004. Por volta das 19h, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já dava o candidato como reeleito matematicamente.

Além disso, ele é o segundo prefeito a conseguir a reeleição. Antes, apenas Vladimir Azevedo (PSDB) havia sido eleito para dois mandatos consecutivos, em 2008 e 2012.

Foco no desenvolvimento

Gleidson votou pela manhã na região central da cidade, acompanhado da esposa. Ele esqueceu o documento com foto e precisou esperar um pouco mais devido a um problema na urna eletrônica, que exigiu a troca do aparelho. Mesmo assim, já demonstrava confiança e falava em "votação histórica".

À noite, ao comentar o resultado, afirmou que, nos próximos quatro anos, o foco será o desenvolvimento. Ele ainda promete manter uma gestão de "fora para dentro".

"A gente ficou mais de 20 anos parado e, agora, vamos dar continuidade junto com o meu irmão Eduardo, deputado estadual, junto com Domingos Sávio, deputado federal, e com o senador Cleitinho. Tenho certeza de que, nesses próximos quatro anos em que estaremos no governo, Divinópolis vai continuar decolando", afirmou ao comentar o resultado.

Quem é Gleidson Azevedo

Gleidson Azevedo foi eleito nas eleições de 2020 com 38.566 votos. Na época, ele também disputou o cargo com a única adversária de 2024, Laiz Soares (PSD), que terminou o pleito em terceiro lugar.

Ele nasceu em Divinópolis, tem 42 anos e é casado. É irmão do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) e do deputado estadual Eduardo Azevedo. Antes de entrar para a política, Gleidson Azevedo era comerciante e trabalhava no varejão da família em Divinópolis. Ele possui um curso técnico em administração de empresas.

"Combatemos o bom combate"

Nas redes sociais, Laiz Soares agradeceu os votos recebidos e parabenizou a chapa vencedora. "Combatemos o bom combate. Agradeço a todos os 33.134 divinopolitanos e divinopolitanas que defenderam nossas propostas e acreditaram que Divinópolis pode mais! Parabenizo o prefeito Gleidson Azevedo e a vice-prefeita Janete pela reeleição e peço a Deus que os abençoe para que possam fazer o melhor pela nossa cidade. Divinópolis pede e pode mais", postou.

Amanda Quintiliano e Fabrício Salvino, especial para o EM