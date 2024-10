Em Vitória, no Espírito Santo, o candidato Lorenzo Pazolini, do Republicanos, foi reeleito prefeito da cidade em primeiro turno. Com 100% das urnas apuradas, Pazolini recebeu o voto de 56,22% do eleitorado, totalizando 105.599 votos.

O prefeito eleito segue, agora, para seu segundo mandato no Executivo municipal. Antes, sob o nome de urna Delegado Pazolini, o republicano seguiu meio mandato como deputado estadual do Espírito Santo.

Em segundo lugar, ficou o petista João Coser, com 15,62% dos votos, com um total de 29.339 votos, seguido do tucano Luiz Paulo Vellozo Lucas, que totalizou 12,46% dos votos, ou 23.397 votos.

Já o candidato do PL, Assumção, totalizou 17.946 votos (9,55%), enquanto a psolista Camila Valadão conquistou 10.773 votos (5,74%) e o candidato Du, do Avante, obteve 786 votos (0,42%).

