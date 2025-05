Vídeo: professora é agredida por aluno em escola na Pampulha, em BH

Uma professora de 54 anos foi agredida por um aluno do ensino médio na Escola Estadual dos Três Poderes, no Bairro Itapoã, na Pampulha, em BH, na manhã desta segunda-feira (5/5). O estudante teria empurrado a docente após pedir para ele guardar o celular.

No boletim de ocorrência, a família explicou que não tinha alertado a escola sobre a condição do filho, que possui Transtorno Opositor Desafiador (TOD) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

De acordo a Polícia Militar (PMMG), a docente pediu que o aluno guardasse o aparelho. Sem sucesso, ela teria solicitado ajuda ao diretor. Quando retorna à sala de aula, a professora encaminha o estudante para a Diretoria. Ele se nega e tenta sair da sala. A professora impede sua saída e, nesse momento, teria acontecido a agressão.

Segundo o boletim de ocorrência, o aluno já apresentava atitudes desafiadoras e era desobediente na rotina acadêmica. Os pais afirmaram que, apesar de já estar em tratamento, o médico que o acompanha cortou a medicação para os transtornos. Depois do ocorrido, os responsáveis deixaram o laudo psiquiátrico na escola.

O menino foi encaminhado a um hospital, onde os pais receberam orientações. Já a profissional não sofreu lesões e se recusou a receber atendimento médico, apesar de dizer que estava abalada emocionalmente.

No vídeo, é possível ver o menino de pé, com sua mochila. A professora aparece em frente à porta da sala de aula. O aluno vai até ela e tenta abrir a porta, com força. A docente permanece de pé diante da porta, impedindo a saída do estudante. A porta se abre e, empurrada, a educadora cai no chão do corredor.

Com a professora ainda caída, o adolescente se aproxima, aponta o dedo e grita com ela. Depois, ele volta para a sala e pede que os colegas parem de gravar.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) informou em nota que registrou boletim de ocorrência e acionou a família do aluno. Além disso, afirma que vai realizar uma ação, com a participação dos professores, sobre educação não violenta.

Confira a nota da SEE/MG na íntegra:

"Sobre o ocorrido na Escola Estadual Três Poderes, em Belo Horizonte, nesta segunda-feira (5/5), a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), informa que a direção da escola adotou todas as medidas necessárias. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi chamada ao local e registrou um Boletim de Ocorrência. A família do estudante envolvido também foi acionada. Uma equipe da Superintendência Regional de Ensino (SRE) Metropolitana C, responsável pela coordenação da escola, também compareceu ao local para apurar a situação e elaborar um relatório de inspeção, que será enviado ao Conselho Tutelar, acompanhado do Boletim de Ocorrência. Um trabalho interdisciplinar, conduzido pelos professores, será desenvolvido junto à referida turma para tratar sobre comunicação não-violenta. A SEE/MG ressalta que repudia qualquer forma de agressão e violência no ambiente escolar".

A reportagem procurou a Escola Estadual Três Poderes, mas não obteve retorno.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice