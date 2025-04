Estudante denuncia tentativa de violência sexual em escola mineira

Um adolescente de 12 anos sofreu violência sexual em uma escola na Zona Norte de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. O caso ocorreu no final de março, mas a mãe procurou a Polícia Militar para relatar o caso apenas na última quinta-feira (3/4).

Segundo a PM, o menino estava no recreio, quando dois colegas o encurralaram em uma sala. Eles trancaram a porta e um deles abaixou a calça da vítima, enquanto o outro tentou consumar a violência sexual. A vítima conseguiu fugir para a sala da diretora e relatou o caso.

De acordo com a PM, não foi o primeiro caso de abuso sofrido pela vítima, que não deseja mais retornar à escola, que não teve o nome divulgado.

Prefeitura repudia o acontecimento

Em nota, a Prefeitura de Juiz de Fora repudiou o caso e informou a vítima e sua família foram acolhidos. "A família do estudante foi acolhida pela direção e a Secretaria de Educação atua no caso, realizando as mediações e orientações necessárias, cuidando dos dois adolescentes envolvidos para que se mantenha no espaço escolar um ambiente de respeito, zelo e tranquilidade".

Segundo a PJF, desde 2023 são realizadas ações para que as comunidades escolares sejam seguras e solucionem eventuais conflitos. "A Prefeitura de Juiz de Fora repudia qualquer tipo de violência e, no âmbito escolar, são desenvolvidas estratégias e ações específicas para a promoção de uma Cultura de Paz nas Escolas. De modo especial, destaca-se o lançamento, em setembro de 2023, do Guia de Proteção e Segurança no Ambiente Escolar da Cidade de Juiz de Fora, que é fruto do esforço coletivo de diversos setores ligados à educação, segurança e justiça, a fim de auxiliar as comunidades escolares para prevenir e solucionar conflitos", finalizou a nota.

