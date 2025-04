Criança de dois anos morre em capotamento de carro dirigido pela mãe

Uma menina de dois anos morreu depois que o carro em que estava capotou na BR-464, entre Conquista e Sacramento, no Triângulo Mineiro, na tarde desse domingo (6/4). A mãe, de 29 anos, que conduzia o veículo, sofreu escoriações pelo corpo, sem apresentar ferimentos graves, embora estivesse desorientada ao descobrir a morte da filha, segundo informações divulgadas pela Polícia Militar Rodoviária (PMR).

Ainda conforme o registro policial, a motorista perdeu o controle do carro em uma curva perto da alça de acesso para a BR-050, saindo da pista e capotando, em seguida. O carro só parou em um canavial às margens da pista. Mãe e filha seguiam para Uberlândia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

A criança, que estava na cadeirinha de transporte, sofreu grave traumatismo craniano e morreu no local do acidente. Equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) estiveram no local do acidente.