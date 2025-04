Acidente mata motociclista e complica trânsito no Belvedere, em BH

Um acidente na manhã desta terça-feira (1º/4) na BR-356, na altura do km 6, no bairro Belvedere, região Centro-Sul de Belo Horizonte, matou um motociclista. A colisão aconteceu no sentido Centro, próximo ao trevo do BH Shopping.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência. Imagens registradas no local mostram que o acidente envolveu uma moto, um caminhão e outro veículo, mas ainda não há informações oficiais sobre a dinâmica da colisão.

Segundo o sargento Albert, da Polícia Militar, o motorista do caminhão estava seguindo no sentido Belo Horizonte quando o veículo apresentou um problema mecânico, com um pneu estourando. O motorista desceu para sinalizar a pane, e, segundo ele, um outro veículo teria fechado a motocicleta, fazendo com que o motociclista perdesse o controle e colidisse com a traseira do caminhão.

Logo após o acidente, um segundo acidente foi registrado no sentido contrário da rodovia, envolvendo dois carros, o que agravou a retenção no trânsito na região.

A Polícia Militar e equipes da BHTrans estão no local para organizar o tráfego e investigar as causas do acidente.

