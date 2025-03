BH: acidente em importante avenida complica trânsito na região Centro-Sul

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Um acidente no cruzamento das avenidas Nossa Senhora do Carmo e Uruguai, em frente à Praça da Harmonia, no Bairro Sion, deixou o trânsito congestionado na Região Centro-Sul de Belo Horizonte na tarde desta quarta-feira (26/3). Segundo a BHTrans, o acidente teve uma vítima, mas ainda não há detalhes sobre o estado de saúde. A via foi liberada por volta de 14h16.



O acidente aconteceu no sentido Centro e provocou lentidão em mais de cinco quilômetros da avenida, desde o Bairro Sion, passando pela curva do Ponteio e o BH Shopping, até o Trevo Seis Pistas, em Nova Lima.



O trânsito também foi prejudicado no outro sentido da via, o que deixou reflexos na Avenida do Contorno, que está com congestionamento no sentido Serra desde antes da Avenida Prudente de Morais.





Para ir do Centro da capital em direção ao Buritis, Belvedere ou Nova Lima, o caminho flui melhor pelas avenidas Barão Homem de Melo e Raja Gabáglia.



