Quase 50 bairros de BH podem ficar sem água nesta quarta (26)

Quarenta e nove bairros de Belo Horizonte podem ficar sem água nesta quarta-feira (26), devido a uma manutenção operacional programada da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

Segundo a, ode água poderá apresentar intermitências com previsão de normalização no decorrer da noite do mesmo dia. Durante o período, serão disponibilizados caminhões-pipa para atendimento de serviços essenciais.