Oito casas são interditadas em BH pela Defesa Civil por causa de rachaduras

Oito casas localizadas na Rua Cesena, no Bairro Primeiro de Maio, na região Norte de Belo Horizonte, estão interditadas pela Defesa Civil Municipal devido à rachaduras e buracos há mais de um mês. De acordo com o órgão municipal, os moradores dos imóveis foram orientados e notificados dos riscos no dia 6 de fevereiro. Já no dia 14 de fevereiro, a rua foi parcialmente interditada.

Nessa quinta (20), a Defesa Civil realizou novas vistorias em sete dos imóveis, onde foi constatada a evolução de trincas e rachaduras, abatimento do asfalto e processo erosivo, incluindo um reforço da sinalização de interdição na via. No entanto, não foi possível realizar a vistoria em um dos imóveis, pois o morador não estava presente. Nesse caso, uma nova vistoria será agendada.

Todos os imóveis continuam interditados e a Defesa Civil orientou todos os moradores a manter isolamento total dos imóveis e parcial da via, evitando riscos. Também foi reforçada a necessidade de providenciar uma avaliação técnica especializada para identificar e solucionar as causas dos problemas estruturais.

Conforme relatado por um dos moradores, há mais de um mês surgiu um vazamento nos canos da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) em frente às casas. No entanto, depois de solucionado o problema, rachaduras e buracos no piso começaram a aparecer nas casas da rua. Preocupados, os moradores acionaram a Copasa, mas foram informados de que não é de responsabilidade deles.

À reportagem do Estado de Minas, a Companhia informou que um laudo pericial independente apontou que os danos não têm relação com as redes da empresa no local. Segundo a Copasa, vistorias na rede de esgoto apontaram que o funcionamento estava normal e as vistorias na rede de água mostraram que o vazamento não provocou erosão no seu entorno e era de baixa pressão, não sendo possível causar danos nos imóveis. Em nota, a Copasa informou que outros assuntos relacionados ao caso estão sendo tratados judicialmente.

Os moradores foram ainda orientados a acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 em caso de agravamento da situação. No total, 21 pessoas precisaram desocupar suas residências e receberam acolhimento por parte de familiares e assistência humanitária da Defesa Civil.