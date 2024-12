O número de desabrigados após o deslizamento de uma pilha de rejeitos na mina Turmalina, em Conceição do Pará, no Centro-Oeste de Minas Gerais subiu para 134 neste domingo (8/12). O acidente, ocorrido no último sábado (7/12), causou o soterramento de casas e a interdição de 21 residências no povoado de Casquilho, comunidade vizinha ao complexo minerador.

A Defesa Civil de Conceição do Pará reforçou um apelo para que a população não retorne ao local sem autorização oficial e destacou os riscos de novos deslizamentos. Agentes monitoram a situação junto a outros órgãos.