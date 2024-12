Com drone, cinegrafista mostrou que casas ficaram completamente destruídas após o incidente

O deslizamento de uma pilha de rejeitos na mina Turmalina, em Conceição do Pará, Centro-Oeste de Minas Gerais, deixou casas completamente soterradas no último sábado (7/12). Imagens aéreas feitas por um cinegrafista local mostram a destruição provocada na comunidade de Casquilho de Cima, onde 21 residências tiveram de ser evacuadas e 79 pessoas retiradas de suas moradias.





O cinegrafista Filipe Lacerda, morador de Conceição do Pará, enviou ao Estado de Minas imagens feitas com um drone entre a manhã de sábado, quando ocorreu o deslizamento, e a tarde deste domingo (8/12). Nos registros é possível perceber que há uma movimentação de terra próximo às casas e a destruição provocada nas residências atingidas pelos rejeitos de mineração.





De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, a área foi completamente evacuada desde a manhã de sábado e a corporação trabalha com ações pontuais para a retirada de pertences das famílias dentro das residências.





A mineradora canadense Jaguar informou que os moradores retirados de suas casas foram realocados em hotéis da região. Fontes ouvidas pela reportagem afirmaram que um dos destinos é Pitangui, cidade vizinha com cerca de 28 mil habitantes, quase seis vezes maior que Conceição do Pará.





Ana Cristina Maciel chegou à comunidade na tarde de domingo para ver de perto a situação. À reportagem ela conta que a casa onde a mãe vive é uma das 21 residências evacuadas pela Defesa Civil local e os bombeiros. Com a família fora de perigo, a auxiliar de vendas relata uma sensação que varia de alívio pela ausência de feridos com a consternação de ver as ruas e casas que integram o cenário de sua infância.





“A casa da minha mãe está muito próximo de ser afetada. Ela já está no hotel então dá um alívio porque não teve nenhum ferido. Mas é triste. Vivi aqui por 30 anos, tem gente completamente desesperada, a gente não esperava isso tudo, tem várias famílias afetadas. Temos que agradecer a empresa e as autoridades pela assistência, mas infelizmente tudo é muito complicado”, disse.