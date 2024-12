Segundo o Corpo de Bombeiros, não foi possível determinar a causa do incêndio

Três pessoas foram vítimas de um incêndio residencial no Bairro Dr. João Alves, no município de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, na manhã deste domingo (8/12).

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), uma das vítimas entrou no local para retirar pessoas que estavam dentro do imóvel. Apesar da gravidade da ocorrência, ninguém morreu.

Segundo informações dos bombeiros, a guarnição do 7º Batalhão recebeu um chamado por volta das 10h. Ao chegarem no local, a equipe se deparou com uma intensa quantidade de fumaça e chamas altas que consumiam toda a resiliência.





Também foi observada a presença de uma mulher deitada no chão da garagem da residência vizinha.

Durante o atendimento, os bombeiros identificaram que a mulher era uma das moradoras da residência. Ela foi resgatada por um homem que entrou no local em chamas para salvar tanto a mãe quanto a filha, que estavam no imóvel.

As duas mulheres e o homem receberam os primeiros socorros pelos bombeiros, que encaminharam as vítimas para atendimento médico do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A equipe do Corpo de Bombeiros controlou as chamas com cerca de 3 mil litros de água, em uma operação que durou aproximadamente uma hora. Segundo o órgão, a estrutura da residência e do imóvel ao lado ficaram comprometidas.

Ainda de acordo informações dos bombeiros, não foi possível determinar as causas do incêndio.