Tempo de visitar os presépios, apreciar a genuína arte mineira de recriar o cenário do nascimento do Menino Jesus e fortalecer a esperança em dias sempre melhores. Na manhã deste domingo (8) de dezembro, o padre Elias Souza, reitor do Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis, na Pampulha, em Belo Horizonte, abençoou o presépio, que ficará exposto no templo (conhecido como Igreja da Pampulha) até 6 de janeiro.

De acordo com a Arquidiocese de BH, à qual o santuário está vinculado, "todos os fiéis, visitantes e peregrinos são convidados para viver este especial encontro, que celebra o Tempo do Advento". Assim, "a partir de hoje, o presépio faz memória do nascimento de Cristo, na parte externa do templo, ao lado do campanário".

Criação

Cena do nascimento de Cristo teve como objetivo preservar a harmonia dos elementos arquitetônicos do Patrimônio Histórico e Cultural e a estética de Candido Portinari Arquidiocese de BH/Divulgação

O presépio do Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis foi criado e executado por uma equipe composta por técnicos e artistas. O conceito e a execução são do artista Marney Heitmann, com consultoria da museóloga do Memorial Arquidiocesano, Rayane Rodrigues. Na curadoria e pesquisa histórica, está a professora Simone Von Randow, além de equipe que trabalhou em conjunto desde a concepção até a criação.

A cena do nascimento de Cristo traz peças em tamanho original montadas após longo estudo, que teve como objetivo preservar a harmonia dos elementos arquitetônicos do Patrimônio Histórico e Cultural e a estética de Candido Portinari (1903-1962), autor do painel em azulejos retratando o santo protetor da natureza e dos animais. As peças foram confeccionadas pelo artista Marney Heitmann a partir de estrutura armada, coberta com tecido e envolvida em massa cimentícia, técnica que permite a permanência ao ar livre, protegendo as peças da ação do tempo.

O presépio traz ao todo 10 personagens: a Sagrada Família, os três reis magos, um pastor, além de três animais que levam à Pampulha o nascimento de Jesus, repetindo o gesto de São Francisco de Assis, que há 800 anos criou o primeiro presépio cristão.