Na manhã ensolarada deste domingo (8), homens e mulheres trilham o caminho da fé para louvar Nossa Senhora da Conceição, que tem seu dia celebrado hoje e uma legião de devotos em Minas Gerais. Desde a madrugada, quando foi rezado o Terço da Misericórdia (às 3h30), as portas do Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição dos Pobres, no Bairro Lagoinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte, estão abertas para acolher os fiéis. Haverá missas, ofícios e bênção, no templo, até a noite – após a missa das 18h, celebrada pelo pároco e reitor, padre Roberto Rubens da Silva, começará a procissão luminosa. A expectativa é de que cerca de 5 mil pessoas passem pelo templo neste domingo.

“A devoção a Nossa Senhora da Conceição é muito forte no Brasil e em Minas. Aqui, no estado, Ela é padroeira de muitas comunidades de fé nas cidades históricas. E atrai peregrinos ao santuário (no Bairro Lagoinha), que é referência no acolhimento aos irmãos e irmãs que enfrentam a pobreza. E vamos sempre, na Festa da Imaculada Conceição, agradecendo sempre mais com Maria, a discípula exemplar”, diz, em mensagem aos católicos, o arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo.

Dom Walmor explicou que este dia leva à reflexão. “Maria foi concebida sem a mancha do pecado original. No projeto da salvação, Deus a escolheu para ser a mãe do seu filho amado. E Ela respondeu ao chamado de Deus oferecendo o seu sim. Maria, que carregou Jesus em seu ventre, não poderia carregar a ferida do pecado original. É, pois, Imaculada. E a Mãe Imaculada reúne muitos devotos ao seu redor, que aprendem com Seu exemplo a também oferecer o seu sim a Deus”.

Graças

Diante do altar de Nossa Senhora da Conceição, ornamentado com lírios amarelos e rosas brancas, os fiéis rezaram, agradeceram e pediram graças. "Mantenho a tradição da minha família na devoção a Nossa Senhora da Conceição. Peço saúde para meu filho Enzo, de 3 anos, que é autista, e um emprego para mim", disse a atendente Raquel Teixeira Matos, moradora do vizinho Bairro Santo André. "Os tempos estão difíceis, e só mesmo Deus e Nossa Senhora para nos ajudar ", acrescentou Raquel, ao lado da mãe, Zenaide Teixeira Matos. A família participou da missas das 8h, celebrada pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, dom José Otácio Oliveira Guedes.

Segurando o terço, a manicure Elizabeth Pereira agradeceu por graças alcançadas e renovou os pedidos. "Perdi uma filha, mas tenho certeza que ela está com Deus", afirmou com emoção a devota que, desde criança, vai ao santuário em 8 de dezembro. Já no velário, o auxiliar de viagens, Aroldo Albergaria rezou pedindo paz e saúde para a família e a humanidade. "O mundo precisa ", garantiu.

Também na missa das 8h, o casal de namorados Marcos Vinicius Campos advogada, e Bruna Amaral de Araújo, cantor e missionário da comunidade Mundo Novo, fez suas preces. "Só Nossa Senhora pode preencher o vazio que fica em nosso coração quando perdemos uma pessoa querida, principalmente a mãe. Ela morreu de câncer, há dois anos, aos 54 anos. Tenho Nossa Senhora comigo", contou Bruna.

Devoção

Nossa Senhora da Conceição é reverenciada pelos belo-horizontinos de forma muito especial, de acordo com informações da Arquidiocese de BH. A devoção surgiu com os primeiros moradores da cidade. No passado, o antigo Curral Del-Rei, onde foi construída a capital inaugurada em 12 de dezembro de 1897, era uma localidade ligada a Sabará, que tem como Igreja-Mãe a Matriz de Nossa Senhora da Conceição.Assim, a festa da padroeira de Sabará era, também, irradiada para Curral del-Rei. Quando Belo Horizonte foi erguida, a tradição de festejar Nossa Senhora da Conceição foi mantida.

Serviço

Belo Horizonte

No Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição dos Pobres, haverá missa às 10h, 12h, 14h e 16h. Às 15h, reza do Terço da Misericórdia. O templo fica na Rua Além Paraíba, 152, no Bairro Lagoinha, na Região Noroeste. Após a missa das 18h, celebrada pelo pároco e reitor, padre Roberto Rubens da Silva, haverá a procissão luminosa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Santa Luzia

Missas solenes às 10h30 e às 15h (com procissão e bênção do Santíssimo), no Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição de Macaúbas, que comemora também 310 anos de história e 170 anos do dogma da Imaculada Conceição, proclamado pela papa Pio IX. Às 14h, haverá a reza do Terço da Imaculada Conceição. Fica a 15km do Centro Histórico, na rodovia MG-20, sentido Jaboticatubas.

Sabará

Missa solene, às 10h, a Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, no Bairro Siderúrgica.