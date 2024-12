Motociclista foi socorrido com escoriações pelo corpo e garupa morreu no local do acidente

Um jovem, de 18 anos, morreu e outro, também de 18, ficou ferido em um acidente entre caminhão e moto nesse sábado (7/12), na rodovia LMG-758, em Virginópolis, no Vale do Rio Doce.





Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a batida frontal aconteceu na altura do quilômetro seis da rodovia estadual. O motorista do caminhão afirmou que seguia o trajeto sentido centro de Virginópolis quando, em uma curva, se deparou com a motocicleta com dois ocupantes.





O motociclista perdeu o controle da direção, tombou e derrapou na pista até bater de frente com o caminhão. Com o impacto, os dois ocupantes da moto foram parar embaixo do caminhão.

O condutor da motocicleta, de 18 anos, foi socorrido com escoriações pelo corpo e encaminhado ao hospital de Virginópolis. O garupa da moto morreu no local.





Ainda de acordo com a polícia, o motociclista não tinha habilitação. O condutor do caminhão fez teste do bafômetro, que deu negativo.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local do acidente e, após os serviços de praxe, liberou o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal (IML) de Guanhães.