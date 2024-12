Uma colisão entre um carro e uma carreta na BR-365, em Buritizeiro, no Norte de Minas, causou a morte de uma mulher de 56 anos e deixou uma criança de 11 anos ferida neste sábado (7).

A motorista do carro ficou presa às ferragens e morreu no local antes que pudesse ser resgatada. Já sua filha, que estava no banco traseiro do veículo, sofreu fraturas nas pernas, escoriações e um ferimento no couro cabeludo, conforme informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ela foi retirada das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e recebeu atendimento médico no local antes de ser encaminhada ao hospital de Pirapora.

O motorista da carreta não sofreu ferimentos. A causa do acidente não foi divulgada. A rodovia precisou ser parcialmente interditada para o trabalho das equipes de resgate.

