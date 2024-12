Dois homens, de 58 e 65 anos, ficaram feridos em um ataque de um pitbull solto em via pública no início da manhã desta sexta-feira (6/12), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba.





Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam em um ponto de ônibus da Avenida Marabá quando três cachorros de um mesmo tutor, que estavam soltos pela via e sem a presença do dono, se aproximaram do local.





Um deles, da raça pitbull, atacou os homens que esperavam no ponto de ônibus. Testemunhas acionaram os militares, que fizeram o socorro das vítimas para o Hospital Regional.

Os homens tinham vários ferimentos perfurantes de mordidas nos braços e pernas e escoriações de autodefesa.





O tutor dos animais foi identificado, localizado e informado sobre os riscos. Os cachorros voltaram para casa sem oferecer mais riscos à população.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





A Polícia Militar também foi acionada para dar suporte à ocorrência e tomar as providências legais necessárias em relação ao responsável pelos animais.