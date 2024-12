Um acidente com um caminhão carregado com madeira compensada complicou o trânsito na BR-381, a rodovia Fernão Dias, na manhã desta sexta-feira (6/12), em Itaguara, no sentido Centro de Minas.





O veículo tombou na altura do quilômetro 566, no sentido Belo Horizonte. Duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento hospitalar.

Com o acidente, grande parte da carga ficou espalhada na pista. A faixa da direita ficou interditada para atendimento à ocorrência.





Às 10h25, a Arteris informou que a pista foi liberada para o fluxo de carros. No momento o engarrafamento ultrapassa os 13 quilômetros.



