Crime aconteceu no bairro Glória, Região Noroeste de Belo Horizonte

Um homem, de 20 anos, foi assassinado a tiros no final da noite dessa quinta-feira (5/12), no bairro Glória, Região Noroeste de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha afirmou que um indivíduo de touca ninja e armado se aproximou, pediu para a vítima se identificar e disparou ao menos dez vezes contra o jovem.





Depois dos disparos, o suspeito fugiu em um carro Volkswagen Up prata. Duas motocicletas acompanharam o veículo do indivíduo.

Ainda de acordo com uma testemunha, a vítima é envolvida no tráfico de drogas no Morro da Vaca, na Região Noroeste de Belo Horizonte, mas a informação não foi confirmada pela polícia.





A mãe do jovem afirmou que o filho morava com um amigo, mas não soube dar mais detalhes.





O rapaz foi baleado ao menos sete vezes na nuca, costas e nádegas. O corpo foi encaminhado para o IML e o caso será investigado.