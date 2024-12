Com as salas de aula alagadas após uma forte chuva que atingiu Ouro Branco, na Região Central de Minas Gerais, nessa quarta-feira (4/12), alunos da Escola Municipal Raimundo Campos precisaram subir nas carteiras escolares para escapar da água que invadiu o colégio.





Em vídeos registrados no local, crianças aparecem ilhadas sobre as mesas, segurando mochilas e tentando proteger o material escolar da água escura que tomou conta da sala. Em outra gravação, adolescentes decidiram lidar com o caos de forma diferente: entre risos e mergulhos, brincavam no alagamento, que também se espalhou pelo pátio da escola.

O que parece uma simples brincadeira, entretanto, pode se tornar uma dor de cabeça bem maior. Especialistas alertam que a água acumulada durante enchentes carrega uma mistura perigosa de resíduos urbanos e parasitas, que pode causar desde micoses e infecções bacterianas na pele até problemas mais graves, como gastroenterites.

As aulas na escola foram suspensas nesta quarta. O temporal provocou prejuízos em várias partes da cidade, com ruas alagadas, correntezas perigosas e carros presos em enchentes.

A reportagem tentou contato com a prefeitura e a Defesa Civil de Ouro Branco para obter detalhes sobre as medidas adotadas e os danos causados pela chuva, mas, até o fechamento desta matéria, não houve resposta.