Belo Horizonte e outras 555 cidades mineiras estão em 'perigo potencial' para chuvas intensas, conforme alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quinta-feira (5/12). Além da chuva forte, o aviso meteorológico também descreve ventos intensos e risco de alagamentos e descargas elétricas. De acordo com o Inmet, o alerta vale até às 10h desta sexta-feira (6/12).

As cidades afetadas pelo alerta podem enfrentar chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h. Existe ainda um risco classificado como baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Entre os locais incluídos no aviso meteorológico estão municípios do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata, Oeste de Minas, Vale do Rio Doce, Sul, Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes, Metropolitana de Belo Horizonte e Noroeste de Minas.

Além das localidades de Minas Gerais, o alerta também cobre cidades de 19 estados:

Espirito Santo

Rio de Janeiro

São Paulo

Goiás

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso

Tocantins

Maranhão

Piauí

Rio Grande do Norte

Paraíba

Pernambuco

Alagoas

Sergipe

Bahia

Pará

Amazonas

Rondônia

Acre

Diante dos risco para raios e rajadas de vento, o Inmet pede que a população não se abrigue debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Outra orientação para que as pessoas evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Veja a lista completa de cidades mineiras em alerta