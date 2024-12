Material recuperado pela PM na carroceria do Fiat Strada

Cerca de uma tonelada de fios de cobre roubados foram apreendidos pela Polícia Militar, nessa quarta-feira (4/12), no Barreiro, em Belo Horizonte, na carroceria de uma caminhonte Fiat Strada. O motorista, dono de um ferro velho no Bairro Novo Riacho, em Contagem, na Grande BH, foi preso em flagrante e levado para a Delegacia do Barreiro, onde foi autuado.





Segundo o sargento Marçal, da 2ª Cia da Polícia Militar (PM), já havia um alerta sobre esse veículo. O policial fazia o patrulhamento de uma área, em uma viatura onde também estavam o sargento Valero e o soldado Lacerda, quando eles avistaram a caminhonete.





“Imediatamente partimos para a abordagem. Em princípio, o motorista negou, mas ao verificarmos a carroceria, encontramos os fios, que estavam em grandes sacos”, diz o sargento Marçal.





Segundo os policiais, a carga era toda roubada. Foi constatado, ainda, que o motorista é inabilitado.





Os policiais civis, que assumiram a investigação, querem, agora, descobrir quem são os ladrões que levam o material para o receptador. A expectativa é da prisão de um grupo que age roubando fios e cabos em toda a Grande Belo Horizonte.

