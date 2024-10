A Polícia Civil (PCMG) prendeu cinco membros de uma quadrilha que roubou toneladas de fios de cobre em estações de tratamento de água (ETA). A prisão ocorreu em Pouso Alegre. A quadrilha é investigada por pelo menos dez roubos no Sul de Minas e em São Paulo, e até torturava vítimas.

A Operação ETA da Delegacia Regional da PCMG de Poços de Caldas teve apoio das polícias Civil e Militar de Pouso Alegre. Ela aconteceu na quinta-feira (17), com 28 policiais. O nome da operação faz referência ao local onde a quadrilha praticava os crimes.

A PCMG cumpriu cinco mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão. Entre os homens presos, estão dois irmãos. Eles têm 28, 30, 40 e 46 anos.

Segundo a corporação, os criminosos usaram duas picapes Saveiro (uma vermelha e uma branca), além de um VW Gol quadrado, durante os crimes. As picapes foram alugadas em Pouso Alegre.

O delegado regional da PCMG em Poços de Caldas, Cleyson Brene, detalha que a quadrilha cometeu uma série de crimes dessa mesma natureza. Ele menciona que os criminosos usavam tortura e requintes de crueldade com as vítimas.

"Eles roubaram de forma violenta mais de meia tonelada de fios de cobre em cada ETA na região. São crimes em Pouso Alegre, Camanducaia, São Gonçalo do Sapucaí, Santa Rita de Caldas e uma tentativa de roubo à ETA de Poços de Caldas, com agressão a funcionários."

Como a investigação chegou aos suspeitos

A investigação começou após a tentativa de roubo em Poços de Caldas, em 7 de setembro. Vigilantes foram agredidos e colocados em cativeiro. As prisões são resultado de 40 dias de diligências, depoimentos e análise de imagens de câmeras.

O depoimento de uma das testemunhas apontou quatro membros da quadrilha que caminhavam perto da ETA de Poços de Caldas e três veículos usados no crime. A tentativa frustrada fez a quadrilha seguir para Santa Rita de Caldas, onde cometeu um assalto no mesmo dia.

"Identificamos os membros da quadrilha. Depoimentos e imagens em rodovias ajudaram a identificar os veículos. As caminhonetes foram alugadas em Pouso Alegre, e o Gol atuou como batedor, dando apoio às caminhonetes."

A investigação localizou a quadrilha em Pouso Alegre. A PCMG conseguiu as medidas cautelares, com apoio do Ministério Público e da Justiça. A operação, conduzida pelo Dr. Cleyson e pelo delegado-chefe do 18º Departamento da PCMG, Dr. Marcos Pimenta, também vai indiciar a quadrilha por organização criminosa.

O VW Gol usado pela quadrilha, fios de cobre, luvas, ferramentas para extração de materiais, celulares e eletrônicos foram apreendidos na operação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A investigação sobre esses materiais e o destino dos fios de cobre continua. De acordo com a PCMG, materiais apreendidos em outras operações ajudam na investigação conjunta da corporação nesses crimes, no Sul de Minas. (Nayara Andery/ Especial para o EM.)