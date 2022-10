Furto de fios de cobre provoca mudança de 14 seções eleitorais em BH

O roubo dos cabos foi descoberto nas primeiras horas da manhã. Local de votação foi trocado (foto: Archdaily.com.br)

O furto de fios de cobre causou o primeiro grande problema para o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG). O caso ocorreu na Plug Minas, Rua Santo Agostinho, 1441, no Bairro Horto Florestal e impediu o funcionamento de 14 seções eleitorais, que tiveram de ser transferidas em caráter de emergência.



O furto foi detectado nas primeiras horas da manhã, deixando o espaço Plug Minas sem energia elétrica. A iinstituição tentou restabelecer a energia elétrica, no entanto, isso não foi possivel na totalidade das 14 seções.

A solução foi transferir as 14 seções, todas para locais próximos à Plug Minas. As de número 54, 98, 101, 102, 103, 108 e 109 foram transferidas para a Escola Agronômico, localizada próxima à Plug Minas, na Rua Santo Agostinho 1535. As seções 110, 111, 112, 125, 135, 140 e 230 foram para a Escola Estadual Amélia de Castro Lima, na Rua Santo Agostinho 1381.



“É importante ressaltar que quando é necessário fazer uma alteração e local de votação, os cartórios eleitorais eleitos sempre empenham todos os esforços para que o novo local seja o mais próximo possível do anterior”, diz nota do TRE-MG.



No local original de votação, foram colocadas faixas para orientar os eleitores para se encaminharem aos novos locais de votação.