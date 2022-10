Dois homens são presos por boca de urna

Os dois homens foram flagrados jogando santinhos na porta da Escola Estadual Professor João Fernandino Júnior, em Sete Lagoas, na Grande BH (foto: FaceBook/Reprodução)

Dois homens, um de 31 e outro de 32 anos, foram presos na madrugada deste domingo (2/10), por boca de urna em Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, durante patrulha na região, os homens foram flagrados dentro de um Fiat Palio, jogando santinhos de dois candidatos na rua da Escola Estadual Professor João Fernandino Júnior.

Foi dado voz de prisão aos dois por crime eleitoral.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, dentro do carro, os militares encontraram pacotes com vários santinhos dos candidatos Juca Bahia e Douglas Melo.

Em conversa com os policiais, os autores relataram que estavam descartando material que não seria mais utilizado na campanha.

Os homens foram presos e todo o material foi apreendido e entregue na Delegacia de Plantão de Sete Lagoas.