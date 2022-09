Domingo de eleições: confira a previsão do tempo para o fim de semana em BH

Fim de semana tem 30% de chance de chuva (foto: foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A previsão do tempo para Belo Horizonte neste fim de semana foi divulgada pela Defesa Civil Municipal. Segundo o órgão, o céu fica parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva isoladas no sábado (1/10) e no domingo (2/10) - data das eleições gerais no Brasil.

No sábado, os termômetros devem oscilar entre 15 °C e 28 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 40% à tarde. No domingo, a amplitude térmica é de 16 ºC a 30 ºC, com umidade de 35%.





Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há 30% de chance de chuva nos dois dias. No domingo, serão realizadas em todo o Brasil as eleições para presidente, governador, senador, deputado estadual e federal, de 8h às 17h.



O Inmet emitiu, nesta sexta-feira (30/9), um alerta amarelo para chuvas intensas em 161 cidades mineiras. Entre as regiões que podem ser afetadas estão o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba, o Oeste de Minas, partes do Noroeste, Sul, Sudoeste e Centro do estado.





Receba alertas da Defesa Civil

A Defesa Civil é responsável por emitir alertas para diversos fenômenos naturais, com a intenção de alertar a população para risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos.



Os alertas são enviados por mensagem de texto (SMS). Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma confirmação será enviada na sequência e o serviço é gratuito.



A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil pelas redes sociais (Instagram, Twitter, Facebook) e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Arruda