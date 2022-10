Mulher é executada com tiro na testa em BH por falso entregador

Ocorrência foi registrada na Rua Padre Argemiro Moreira, no bairro Capitão Eduardo, em Belo Horizonte (foto: Google Street View/Reprodução)

Um homem que se passou por entregador executou uma jovem de 27 anos com um tiro na testa no bairro Capitão Eduardo, Região Nordeste de Belo Horizonte. Conforme o registro da ocorrência policial, o autor fugiu em um carro. As autoridades ainda não o identificaram. Também não há informações ou suspeitas sobre a motivação do feminicídio.A Polícia Militar foi acionada às 12h25 pela mãe da vítima. Ela disse que o rapaz se identificou como entregador de um site de compras. A conversa teria durado pouco tempo, quando a mãe, então, ouviu a filha dizer: “Não fui eu”. Na sequência, ela escutou um disparo de arma de fogo.Ao ir para a entrada da casa, a mãe encontrou a filha no chão da sala e com a cabeça ensanguentada. À PM, a mulher destacou que o atirador, logo após o crime, fugiu em alta velocidade em direção ao Anel Rodoviário de Belo Horizonte em um veículo Gol branco.Uma equipe do Corpo de Bombeiros prestou auxílio na ocorrência ao realizar manobras de reanimação, porém o óbito foi notificado às 13h30 pelo médico que acompanhava os militares.O serviço funerário levou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML). O celular da vítima foi recolhido e encaminhado à Central Estadual de Flagrante. A Polícia Civil investigará o caso.