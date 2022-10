Homem é preso suspeito de tentar matar vizinha

Polícia Militar foi acionada por filho da vítima (foto: Reprodução)

Um homem de 43 anos foi preso suspeito de tentar matar vizinha na noite desse sábado (1º/10), no Bairro Vila Recreio, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o filho da vítima acionou a polícia e contou que teve a casa invadida por um vizinho, que atirou contra o abdômen da mãe. Após o crime, o homem fugiu do local em um Renault Sandero preto.

Quando os militares chegaram no endereço do crime, a mulher já estava sendo socorrida pelo Samu e levada em estado grave para o Hospital Regional de Betim.

Em conversa com a PM, os filhos da vítima contaram que o homem já ameaçou a mãe antes e que a mulher chegou a procurar a Polícia Civil e o Ministério Público para dar queixa.

Imagens do circuito interno de câmeras de segurança do condomínio mostraram o homem saindo armado do local logo após a tentativa de homicídio.

Durante rastreamento, o carro do suspeito foi localizado nas proximidades do Bairro São João, em Betim.

O homem foi encontrado em Nova Lima, na casa do filho. Questionado sobre o crime, ele afirmou que não se lembrava de nada.

Foi dada voz de prisão ao homem, que também teve o carro apreendido.

A perícia esteve no local do crime e a Polícia Civil vai investigar o caso.