Homem leva tiro no rosto no Centro de BH

Um homem de 34 anos foi socorrido após levar um tiro no rosto na madrugada deste sábado (1º/10), no Centro de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, viaturas patrulhavam a região quando foram abordados por pedestres que informaram sobre um possível assalto a um táxi e um homicídio na Rua dos Caetés.

Quando chegaram ao local, os militares se depararam com a vítima caída com o ferimento na cabeça, mas ainda com sinais vitáis.

O homem foi levado para o Hospital João XXIII, onde foi atendido e, até a última atualização do boletim de ocorrência, estava vivo.

Pouco depois, um policial se deparou com dois homens próximos à rodoviária, que se assustaram quando viram o militar.

Após pedido de reforço policial, os dois homens foram parados e, com eles, a PM encontrou um revólver calibre 32 e quatro cartuchos.

Os dois foram presos e levados para a delegacia para prestar depoismento.

Em conversa com a PM, eles falaram que foram “obrigados a segurar a arma”, mas que não atiraram contra o homem.

Ainda afirmaram que foram obrigados a entrarem em um táxi com os possíveis responsáveis pelo crime e esconderam a arma a pedido deles.

A Polícia Civil foi acionada.