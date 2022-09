Promotora assassinada: ex-marido é condenado a 24 anos de prisão

O julgamento dele dos outros dois réus, homens contratados para matar Lílian começou na quarta-feira (28) e terminou às 5h50 de hoje (30/9) (foto: TJMG/ Reprodução)

O ex-marido de Lílian Hermógenes, promotora do Ministério Público de Contagem que foi assassinada em 2016, foi condenado a 24 anos de prisão.



Artur Campos Resende poderá recorrer em liberdade. O julgamento dele e dos outros dois réus, Alisson Caldeira de Oliveira e Thiago Rodrigues dos Santos, que foram contratados por Resende para matar Lílian começou na quarta-feira (28) e terminou às 5h50 de hoje (30/9).

Confira as sentenças completas:



Arthur Campos Rezende foi condenado por homicídio triplamente qualificado, roubo duplamente majorado e por fraude processual majorada. As três qualificadoras foram: mediante paga ou promessa de recompensa ou por motivo torpe; à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima; e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. A pena total fixada foi de 24 anos, dois meses e 20 dias de reclusão (regime inicial fechado para o cumprimento dessa pena) e seis meses de detenção (essa pena em regime aberto). Foi dado ao réu Artur o direito de recorrer em liberdade.

Alisson Caldeira de Oliveira foi condenado por homicídio qualificado (qualificadora de à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima); roubo duplamente majorado; e fraude processual majorada. A pena total fixada foi de 23 anos e quatro meses de reclusão (regime inicial fechado para o cumprimento dessa pena) e oito meses e 16 dias de detenção (essa pena em regime semiaberto). Ao réu Alisson, que já estava preso cautelarmente, não foi dado o direito de recorrer em liberdade.

Thiago Rodrigues dos Santos foi absolvido

Relembre o caso

No dia 23 de agosto de 2016, Lílian Hermógenes da Silva de 44 anos, foi assassinada a tiros em uma emboscada, armada pelo ex-marido, Arthur Campos Rezende, de 49 anos.

O crime aconteceu no cruzamento da Avenida General David Sarnoff com rua Joaquim Laran, no Bairro Jardim Industrial, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A promotora foi assassinada a caminho do trabalho.

De acordo com as investigações, o homem não aceitava o fim do relacionamento e estava interessado em receber a pensão em caso de morte da ex-companheira.

O caso teve grande repercussão porque Lílian tinha medida protetiva contra o ex-marido e era servidora de Defesa de Direito das Mulheres do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais