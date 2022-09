Tradicional colégio católico fecha as portas em Sete Lagoas

Pais de alunos foram notificados sobre o encerramento das atividades por e-mail na última quarta-feira (28/9) (foto: Colégio Santa Maria Minas/Divulgação)



O Colégio Santa Maria Minas comunicou aos pais de 200 alunos que a unidade da tradicional instituição católica em Sete Lagoas, na Região Central de Minas, fechará as portas em 31 de dezembro deste ano.Após o término do ano letivo, os pais dos estudantes terão que procurar outras escolas. A previsão é que cerca de 50 funcionários do colégio sejam demitidos. A instituição não esclareceu se há possibilidade deles serem realocados para outras unidades da rede.



Nste sábado (1º/9), os pais dos alunos planejam um protesto contra o fechamento da escola, o qual também reinvindicarão esclarecimentos sobre os motivos que levaram ao encerramento das atividades. O ato será realizado em frente à sede do colégio, na Rua Monsenhor Messias, no Centro de Sete Lagoas.

A gestora comercial Cláudia Silveira, de 36 anos, questiona o modo como o processo de encerramento está sendo conduzido. Ela tem uma uma filha de 8 anos matriculada na instituição há 2 anos.

“Fomos comunicados na quarta-feira (28/9) por e-mail a respeito do encerramento das atividades no colégio em 31 de dezembro. Foi de uma forma muito abrupta! Queremos, pelo menos, uma resposta mais viável. Por isso, vamos protestar amanhã. A instituição tem vários alunos em situação de vulnerabilidade social e que são bolsistas. Além disso, as matrículas na rede municipal já foram encerradas”, avalia Cláudia, destacando que sua filha reagiu muito mal ao receber a notícia.

“Após receber a notificação, conversei com minha filha e ela começou a chorar. As crianças e os adolescentes amam a escola. Nunca me senti tão cuidada na minha vida. Sempre fomos muito bem acolhidos pela diretoria, todo o corpo pedagógico, professores e a diretoria. Existe uma união entre as famílias dos alunos”, conta.

Segundo ela, a maneira como a notícia chegou pegou a todos de surpresa. “Ninguém esperava por isso. Além dos processos seletivos, matrículas estavam sendo feitas na escola. O colégio também estava com uma campanha de publicidade aqui na cidade com outdoors e busdoors. Meu filho mais novo, de 6 anos, por exemplo, passou por um processo seletivo há duas semanas”, finaliza.

Ao Estado de Minas, o diretor pedagógico Nilton Alves Barroso confirmou oficialmente o encerramento na cidade, mas disse não ter autorização para elucidar as motivações do encerramento das atividades.

Integrando uma rede de colégios, O Santa Maria Minas está presente em várias cidades, como Belo Horizonte, Betim, Contagem e Nova Lima. Logo, a reportagem entrou em contato com a assessoria da rede e aguarda retorno.

História da unidade em Sete Lagoas

Iniciando suas atividades com o missionário Monsenhor Messias de Sena Batista, a instituição de ensino foi fundada em 1922 em Sete Lagoas com o nome Colégio Eucarístico da Independência, por ocasião do centenário da Independência do Brasil.



Posteriormente passou a se chamar Colégio Diocesano Dom Silvério. Em seus primeiros anos, ele funcionou com o sistema de internato e atendia a jovens que cursavam o ensino colegial.

Já sob o nome Colégio Santa Maria Minas, a unidade está presente na cidade desde agosto de 2019, quando o diocesano Dom Silvério passou a ser mantido pela Sociedade Mineira de Cultura.