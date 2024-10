Carro parou em cima do telhado de uma casa em Poços de Caldas

Um carro foi parar no telhado de uma casa na madrugada desta segunda-feira (21/10) no Bairro Cascatinha, em Poços de Caldas, no Sul de Minas.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para resgatar três homens, de 24, 34 e 44 anos, que ficaram presos dentro do carro por causa do risco de queda. O morador da casa, de 35 anos, conseguiu sair sozinho e não se feriu.

A rede elétrica da casa foi desligada, os bombeiros estabilizaram o carro e retiraram os passageiros. O resgate foi feito pelo porta-malas do veículo.

Apesar do susto, ninguém se feriu. A dinâmica do acidente ainda não foi divulgada.

O local ficou sob a responsabilidade da Polícia Militar para tomar as medidas necessárias, enquanto aguardava o guincho para retirar o veículo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A Defesa Civil foi acionada para avaliação das condições da casa afetada.