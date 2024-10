Carro pega fogo no meio da rua no Barreiro, em BH

Moradores do Bairro Solar do Barreiro, na região de nome homônimo, em Belo Horizonte, levaram um susto na noite deste domingo (20/10) ao ver um carro em chamas na Rua Warley Aparecido Martins. O incidente ocorreu próximo à Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) da região, gerando preocupação em quem passava pelo local.

Os bombeiros foram acionados e estão no local para controlar as chamas, que consumiram o veículo por completo. Até o momento, não há informações sobre vítimas, mas, segundo os militares, o incêndio não representa risco para as casas ou outras construções ao redor.

Imagens feitas por testemunhas mostram o carro sendo destruído pelo incêndio, com uma grande fumaça subindo para o céu. As causas do incêndio ainda são desconhecidas, e os bombeiros seguem trabalhando no local.

Os moradores acompanham, a distância, a atuação das equipes. O dono do veículo ainda não foi identificado.