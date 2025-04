Curso de medicina em cidade mineira está entre os 6 melhores do Brasil

Um curso de medicina ministrado na Região da Zona da Mata, em Minas Gerais, foi o único do estado a obter nota máxima, 5, no Conceito Preliminar de Curso (CPC) do Ministério da Educação (MEC), que baliza a qualidade do ensino superior no país. A instituição em questão é o Centro Universitário Governador Ozanam Coelho (Unifagoc), em Ubá.

Dos 309 cursos de medicina oferecidos em todo o país, apenas seis conquistaram a nota máxima do MEC. Cinco estão localizados no estado de São Paulo.

A maioria das instituições de ensino cujos cursos foram classificados como CPC5 é particular e cobra mensalidades superiores a R$ 10 mil: apenas a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) é pública.

Veja o ranking:

Centro Universitário Governador Ozanam Coelho (Unifagoc): Ubá (MG)

Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp): São José do Rio Preto (SP)

Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP): São Paulo (SP)

Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein (FICSAE): São Paulo (SP)

Universidade do Oeste Paulista (Unoeste): Presidente Prudente (SP)



Centro Universitário São Camilo (SP): São Paulo (SP)



No caso da Unifagoc, a mensalidade do curso de medicina é de R$ 10.356,11. O centro universitário atua em Ubá desde 1999. O ranking foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta sexta-feira (11/4).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia