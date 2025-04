Obras da Copasa interditam avenida em BH

As obras anunciadas pela Copasa, em junho de 2024, para revitalização do sistema de abastecimento de água e esgoto na Região da Pampulha, estão sendo finalizadas. A empresa anunciou que, a partir da meia-noite deste sábado (12/4), até as 14h do mesmo dia, a Avenida Otacílio Negrão de Lima até a Alameda das Latânias será interditada para revitalização do asfalto no local. A nova pavimentação faz parte da etapa final das obras, após intervenções de substituição da tubulação do esgoto na região.

Durante a interdição, os veículos que vêm da Avenida Pedro I, no sentido Centro, deverão seguir pela Av. Antônio Carlos, Av. Santa Rosa e acessar a Av. Otacílio Negrão de Lima. Já quem estiver na Avenida Otacílio Negrão de Lima, deve acessar a Av. Santa Rosa para chegar à Av. Antônio Carlos.

As obras da Região da Pampulha

Há 10 meses, a Copasa anunciou as obras na Pampulha para revitalização do sistema de esgoto e renovação da tubulação, que foi construída há mais de 30 anos. Durante esse tempo, o trecho na Avenida Otacílio Negrão de Lima até a Alameda das Latânias passou por várias interdições durante as obras.

Apesar das mudanças no trânsito, a companhia explicou que utilizou um método subterrâneo que trouxe “impacto mínimo” ao local. O procedimento se trata do Novo Método Austríaco de Tunelamento (NATM), considerado não destrutivo.

A estatal informou que foram investidos R$ 13 milhões para realizar o trabalho. A companhia implementou aproximadamente 175 metros de interceptor - que é uma tubulação subterrânea que garante que o esgoto coletado na região seja conduzido até a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Ribeirão do Onça, evitando que o destino seja a Lagoa da Pampulha.