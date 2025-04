Indígena é preso suspeito de matar irmão com facada do peito

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um indígena maxakali foi preso pela Polícia Militar (PMMG), nessa quinta-feira (10/4), na Aldeia Cachoeirinha, localizado na Zona Rural de Teófilo Otoni, no Vale do Jequitinhonha, depois de ter cometido um crime de fratricídio - quando uma pessoa mata seu irmão ou irmã.

A PM foi chamada e, ao chegar ao local, encontrou o corpo. Como de praxe, foi feito o isolamento da área até a chegada da perícia da Polícia Civil (PCMG). Imediatamente, os policiais iniciaram um levantamento para tentar descobrir o autor.

Para a surpresa de todos, as informações de testemunhas eram de que um irmão tinha matado o outro. O assassinato teria ocorrido durante uma reunião de família, em que foi feito o uso de bebida alcóolica.

Segundo uma testemunha, dois dos irmãos indígenas iniciaram uma discussão, momento em que um deles deu uma facada no peito do outro, que caiu e morreu. Em seguida, o autor da facada fugiu da aldeia, junto com outros dois irmãos.

Durante rastreamentos, a Patrulha Rural, sob comando do Capitão Thalles, localizou os três indígenas em uma estrada vicinal, distante cinco quilômetros da aldeia.

Os policiais revistaram o autor da facada e, com ele, encontraram R$ 27 em dinheiro e um aparelho celular Samsung, que tinha sido roubado de outro indígena.

O suspeito confessou o crime e foi preso em flagrante por fratricídio e furto. Seus dois irmãos também foram presos pelo envolvimento no crime, sendo conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Teófilo Otoni.

A faca de serra, arma do crime, foi localizada em cima do telhado de uma casa, sendo apreendida e encaminhada para a delegacia juntamente com o dinheiro e camisa do autor, suja de sangue, para serem periciados.

A ocorrência foi acompanhada por representantes do Ministério Público Federal (MPF) e Assistentes Sociais que cuidam dos indígenas.

O líder da Aldeia Cachoeirinha, indígena Alípio Maxakali, parabenizou a Polícia Militar pela ação e prisão do suspeito, agradecendo o empenho dos policiais.

