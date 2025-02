Polícia Civil e PM cumprem 24 mandados de prisão em Uberlândia

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Ao mesmo tempo que a Polícia Civil realizava a Operação Coalização contra o tráfico de drogas, as polícias Civil e Militar deflagraram a Operação Revoada para o cumprimento de 24 mandados de busca e apreensão nas cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, nessa segunda-feira (3/2).

O nome da operação foi dado em alusão às festas realizadas pelos investigados, com consumo excessivo de bebidas e drogas, além de ostentarem armas de fogo.

Na operação, os policiais apreenderam 10 armas de fogo (submetralhadoras, espingarda, rifle, pistolas e revólveres); munições de diversos calibres; réplicas de armas de fogo; 1,5 kg de substância de maconha; balanças de precisão; aparelhos celulares; cadernos com anotações sobre facção criminosa e o comércio de entorpecentes, além da quantia de R$8.335 em dinheiro.

Segundo as investigações, os integrantes do grupo criminoso realizavam postagens nas redes sociais ostentando armas de fogo de alto calibre e drogas, em recinto de festas públicas, como boates e chácaras.

Por diversas vezes, os suspeitos foram flagrados efetuando disparos em via pública. Até o momento, 13 pessoas envolvidas na organização criminosa foram identificadas. A maioria possui diversos registros policiais por crimes como roubo, extorsão mediante sequestro, tráfico de drogas e homicídios.

A polícia segue investigando pois pretende identificar mais integrantes do grupo. A operação contou com mais de 100 policiais civis e militares, com emprego de 25 viaturas, além do apoio da Coordenação de Operação com Cães (COC) da Polícia Civil e da aeronave Pégasus da Polícia Militar.

