MG: jovem guardava droga para traficante e é presa com 45 quilos de maconha

Uma jovem, de 19 anos, foi presa com 45 kg de maconha em Ipatinga, cidade da região mineira do Vale do Rio Doce, na noite dessa segunda-feira (3/2). A prisão ocorreu depois de duas denúncias anônimas recebidas pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) sobre o tráfico de drogas na região.

Segundo os denunciantes, a mulher guardava, em casa, drogas como maconha e cocaína, que eram armazenadas em caixas plásticas a pedido de um traficante. Ainda de acordo com as denúncias, o homem pagava adolescentes do sexo feminino para que guardassem as drogas para ele.

Os policiais se dirigiram ao local e, já nas proximidades, relataram um forte odor similar ao cheiro da maconha. A equipe policial entrou na casa e encontrou 20 barras de maconha. Durante as buscas, também foi localizada uma sacola com dois tabletes e uma porção de maconha, além de uma balança de precisão. Ao todo, o material apreendido pesava aproximado de 45 quilos.

O tenente Lindomar Graciano Almeida, do 14ª Batalhão de Polícia Militar, contou que os tabletes de maconha encontrados já estavam fracionados para distribuição. Ele ainda reforçou que a apreensão só foi possível depois que dois denunciantes avisaram os policiais sobre as drogas pelo disque denúncia, no número 181.

A jovem foi presa em flagrante por tráfico de drogas e conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Ipatinga. Os materiais foram apreendidos e a PCMG segue com a investigação.