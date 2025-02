Idoso é preso em flagrante com pés de maconha cortados em casa

Um idoso, de 72 anos, foi preso depois de ser flagrado com pés de maconha em casa, no município de Abre Campo, na Zona da Mata Mineira, na noite dessa segunda-feira (3/2). Segundo os policiais, o homem estava com as plantas já cortadas e outras em sacolas dentro da residência.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recebeu uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas e foi ao local indicado. Chegando ao endereço, os militares visualizaram alguns pés de maconha dentro do lote e encontraram o suspeito nos arredores.

Os militares encontraram, com o homem idoso, um pequeno tablete de maconha. Ele autorizou a entrada da equipe policial na casa, e os policiais encontraram e apreenderam sete sacolas com folhas de maconha, além de ramos já colhidos.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil local para providências.

A Polícia Militar em Abre Campo solicita que, caso a população tenha alguma informação sobre o caso, informe pelo telefone de emergência 190 ou pelo disque denúncia 181.