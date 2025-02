Tempo em BH: previsão indica chuva com trovoadas nesta terça

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

Belo Horizonte pode ter chuva com trovoadas nesta terça-feira (4/2), segundo a Defesa Civil de BH.

De acordo com o órgão municipal, o dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva com trovoadas isoladas.

A temperatura mínima registrada foi de 19°C e a máxima pode chegar a 30°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 45% à tarde.

Até a manhã de segunda (3), três regionais da capital haviam registrado quase metade da chuva esperada para o mês de fevereiro, de 177,7 milímetros (mm).

A regiões Oeste, Noroeste e Venda Nova registraram, respectivamente, 82 mm, 73,6 mm e 73 mm, ultrapassando 40% da média mensal.

Acumulado de chuvas (mm) em fevereiro até 8h do dia 3:

Barreiro: 69,0 (38,8%)



Centro-Sul: 69,8 (39,3%)



Leste: 44,8 (25,2%)



Nordeste: 40,8 (23,0%)



Noroeste: 73,6 (41,4%)



Norte: 40,0 (22,5%)



Oeste: 82,0 (46,1%)



Pampulha: 64,4 (36,2%)



Venda Nova: 73,0 (41,1%)





Média climatológica de fevereiro: 177,7 mm

Minas Gerais

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), áreas de instabilidade atmosféricas que atuam no Brasil Central deixam o tempo instável com chuvas fortes nesta terça em Minas Gerais, principalmente no Sul e no Triângulo.

O ar mais seco continental começa a se intensificar e já condiciona uma certa estabilidade no tempo em todo o Leste e Norte do estado. Os próximos dias na Região Metropolitana de Belo Horizonte serão de céu parcialmente nublado e possibilidade de chuvas típicas da estação do Verão.

De acordo com o Inmet, faz calor em grande parte do estado e a temperatura máxima prevista é de 37ºC no Vale do Jequitinhonha.