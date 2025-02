BH registra chuva forte e cinco avenidas estão interditadas

Belo Horizonte tem um domingo com registro de fortes chuvas em seis regionais da cidade. Dentre elas, três recebem chuva extremamente forte, com precipitação de mais de 5 milímetros em cinco minutos. Cinco avenidas já foram interditadas.

Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, as regionais do Barreiro, Oeste e Noroeste estão em alerta vermelho. Já as regiões Pampulha, Venda Nova e Centro-Sul têm chuva moderada, de até 2,5 milímetros de precipitação, enquanto as regionais Oeste e Noroeste recebem chuvas até 1 milímetro.

Bairros da capital mineira já registram intercorrências pelas chuvas. A Rua Luiza Efigênia Silva, no bairro Camargos, na região Noroeste, registra inundações, enquanto uma árvore caiu em via pública nesta manhã na Rua Luiz Carlos Ribeiro, no bairro Teixeira Dias, na regional do Barreiro.

As equipes dos bombeiros atendem à ocorrência por volta das 11h50 desta manhã.

Vias interditadas

Devido ao grande volume das chuvas, seis avenidas da cidade foram interditadas. A Defesa Civil emitiu um "alerta severo" nos celulares dos belo-horizontinos para a Avenida Vilarinho e a Avenida Álvaro Camargos, em Venda Nova. O órgão recomenda que a população evite o tráfego nos locais, uma vez que estão sob alto risco de alagamento.

Também estão bloqueadas a avenida Francisco Sá, na regional Oeste, Prudente de Moraes, na Centro-Sul, e a Avenida Heráclito Mourão de Miranda, na Pampulha.

Segundo o órgão, as avenidas correm alto risco de transbordamento no decorrer desta hora, até 13h.